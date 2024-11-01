İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'un ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı.



Buna göre İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 3,64 yükseldi. Toptan fiyatlar aylık bazda yüzde 0,15 arttı..



İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 59,10, toptan fiyatlar yüzde 43,07 oldu.



Geçen ay perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 3,90 artış göstermişti. TÜİK'in enflasyon oranı ise yüzde 2,97 olarak açıklanmıştı.



İTO'nun verisi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamları için öncü gösterge olarak kabul ediliyor.



TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.



Aylık bazda perakende fiyatlarda en hızlı yükseliş yüzde 11,43 ile giyim harcamalarında yaşandı. Sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 4,17, konut harcamaları yüzde 4,06 olarak gerçekleşti.



Toptan fiyatlarda ise ilk sırada yüzde 4 ile inşaat malzemeleri yer aldı.