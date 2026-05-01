İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO ), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, nisanda bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,74, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,32 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 36,83, toptan fiyatlarda yüzde 22,28 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı nisanda bir önceki aya göre en yüksek yüzde 11,09 ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda görüldü. Bunu yüzde 8,80 ile "konut", yüzde 6,49 ile "haberleşme", yüzde 2,57 ile "gıda ve alkolsüz içecekler", yüzde 2,36 ile "ev eşyası", yüzde 1,83 ile "sağlık", yüzde 1,80 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 1,58 ile "lokanta ve oteller", yüzde 0,87 ile "alkollü içecekler ve tütün", yüzde 0,48 ile "ulaştırma", yüzde 0,03 ile "eğitim" harcamaları grubu izledi.

"Eğlence ve kültür" harcama grubunda ise yüzde 0,12 azalış görüldü.

İstanbul'da nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsim değişiminin devreye girmesi etkili oldu.

Konut ve haberleşme harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin görülmesi ile diğer harcama gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri de etki etti.

TOPTAN EŞYADA EN YÜKSEK ARTIŞ MENSUCATTA

Nisanda bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 10,62 ile "mensucat" oldu. Bunu yüzde 9,15 ile "işlenmemiş maddeler", yüzde 7,83 ile "kimyevi maddeler", yüzde 3,68 ile "inşaat malzemeleri", yüzde 3,64 ile "yakacak ve enerji maddeleri", yüzde 2,55 ile "madenler" ve yüzde 1,11 ile "gıda maddeleri" takip etti.

Yıllık artış ise inşaat malzemelerinde yüzde 32,93, madenlerde yüzde 27,13, gıda maddelerinde yüzde 26,51, yakacak ve enerjide yüzde 21,53, mensucatta yüzde 19,95, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,84, kimyevi maddelerde ise yüzde 12,26 oldu.