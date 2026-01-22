İstanbul'un göç rekoru kıran ilçesi Esenyurt'un nüfusu 60 ilden daha büyük

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin verileri paylaşmaya devam ediyor. En son açıklanan ise konut satışına ilişkin veriler oldu.

2025 yıılında konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

İSTANBULUN EN KALABALIK İLÇESİ

Esenyurt ise İstanbul'da en çok konutun satıldığı ilçe oldu. Geçen yıl İstanbul'da satılan her 8 konuttan biri Esenyurt'ta yer aldı. Esenyurt'ta 34 bin 315 adet konut satışı gerçekleşti. Sıralamada 12 bin 861 adetle Pendik ve 12 bin 854 adetle Başakşehir yer aldı.

SÜREKLİ GÖÇ ALIYOR

Esenyurt yoğun göç dalgasıyla yıllardır karşı karşıya kalıyor. Nüfusunun 1 milyonu geçtiği tahmin ediliyor. 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşan Esenyurt şuan Türkiye'deki 60 ilden daha kalabalık.