İstanbul'un mart enflasyonu belli oldu

İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu.



İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre mart ayında tüketici fiyatları yüzde 3,79 artış gösterdi.



Tüketici fiyatlarında yıllık değişim ise yüzde 46,23 olarak kaydedildi.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları endeksi de mart ayında yüzde 2,30 oranında arttı.

Toptan eşya fiyatlarında değişim oranı yıllık bazda yüzde 33,17 oldu.