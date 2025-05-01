İstanbul’un Nisan ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), nisan ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini açıkladı. Verilere göre İstanbul'da nisan ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,21, toptan fiyatlar ise yüzde 1,46 oranında artış gösterdi.

İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ne göre, yıllık perakende enflasyon oranı yüzde 47,21 olarak kaydedildi. Toptan fiyatlarda ise yıllık artış yüzde 28,85, yıllık ortalama artış ise yüzde 43,11 oldu.



GİYİM VE KONUT HARCAMALARI ÖNE ÇIKTI

Nisan ayında perakende fiyat artışında en yüksek artış yüzde 13,59 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı. Bu artışı;



Konut harcamaları (%6,66),



Haberleşme (%5,22),



Ulaştırma (%3,93),



Ev eşyası (%3,74),



Lokanta ve oteller (%3,15),



Çeşitli mal ve hizmetler (%3,12) izledi.



Alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 2,29, sağlık harcamalarında yüzde 2,13, eğlence ve kültürde yüzde 2,03, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 1,57 oranında artış gerçekleşti. Eğitim harcamaları grubunda ise fiyat değişimi gözlenmedi.



İTO, söz konusu fiyat hareketlerinin; mevsimsel etkiler, kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ve piyasa koşullarındaki değişimlerden kaynaklandığını belirtti.



TOPTAN FİYATLARDA MENSUCAT İLK SIRADA

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise nisan ayında yüzde 1,46 oranında artarak mart ayındaki yüzde 2,30’luk artışın gerisinde kaldı. En yüksek fiyat artışı yüzde 7,57 ile mensucat grubunda gözlendi. Onu sırasıyla;



İşlenmemiş maddeler (%3,30),



Madenler (%1,32),



İnşaat malzemeleri (%0,87),



Kimyevi maddeler (%0,53),



Yakacak ve enerji maddeleri (%0,48),



Gıda maddeleri (%0,13) izledi.



Yıllık ortalama bazda ise en yüksek artış yüzde 86,86 ile inşaat malzemeleri grubunda yaşanırken, mensucat (%69,11) ve kimyevi maddeler (%42,57) de dikkat çeken kalemler oldu.

