İstanbul'un ocak ayı enflasyonu açıklandı

İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 5,16 artış gösterdi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre tüketici fiyatları ocak ayında yıllı bazda yüzde 48,40 olarak gerçekleşti.

HESAPLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞTİ



1995 yılından beri hazırlayıp kamuoyuyla paylaşılan "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi", 1 Şubat'tan itibaren "İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi" adıyla yenilendi.



1995 yılı bazlı indekste 242 madde bulunurken, 2023 baz yıllı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde 493 madde yer alıyor. Ayrıca indeksteki ana grup sayısı 8'den 12'ye çıkarıldı.



Fiyat derleme sayısı da 15 bin 725'ten 24 bin 500'e yükseltildi.



Önceden yerinde veri toplama yöntemiyle belirlenen fiyatlar için artık internet üzerinden veri temini de yapılmaya başlandı.