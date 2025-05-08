İşte en çok personel aranan meslekler... Okuyunca şaşıracaksınız

Türkiye İş Kurumu Nisan ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. İşkur'un verilerine göre Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 78 bin 579'u (%64.3) erkek, 43 bin 692'si (%35.7) kadın olmak üzere 122 bin 271 kişi işe yerleştirildi. En çok iş açığı olan sektör şaşırttı.



Türkiye'de istihdam rekor seviyelere yükseldi. İşsizlik rakamları tek haneli seyretmeye devam ediyor. Üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedefi olan ekonomide işçi arayan firmalar gün geçtikçe artıyor.



Türkiye İş Kurumu da önemli verileri duyurdu.



NİSAN'DA 122 BİN 271 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ



Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 78 bin 579'u (%64.3) erkek, 43 bin 692'si (%35.7) kadın olmak üzere 122 bin 271 kişi işe yerleştirilmesi gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık edildi.



EN ÇOK TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI ARANIYOR



Ocak-Nisan 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Turim ve Otelcilik Elemanı", Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve reyon görevlisi” mesleklerinde yapıldı.

