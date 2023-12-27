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İşte yeni asgari ücretin işverene maliyeti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak açıkladı. Peki yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? İşte yeni asgari ücretin ayrıntıları...

İşte yeni asgari ücretin işverene maliyeti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak açıkladı.

Yıl boyunca geçerli olacak bu rakamın 700 lirası desteği olarak belirlendi. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, beklentilerinin 18 bin lira ve yılda iki zam olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin ayrıntıları da netleşti.

Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

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