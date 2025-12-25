İstihdam destekleri uzatıldı, kimleri kapsıyor?

İşverenleri ilgilendiren istihdam desteğinin süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesi kapsamında uygulanan sigorta prim desteği bir yıl daha yürürlükte kalacak.

Süre uzatımı kapsamında sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edecek.

KİMLER BU KAPSAMDA BULUNUYOR?

Verilecek destek unsuru 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle, belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmi dört ay süreyle, 29 yaşından büyük erkeklerden belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için on iki ay süreyle, 18 yaşından büyüklerden bu fıkraya dahil olmayanların Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle uygulanacak.