İstihdam için 150 milyar lira kaynak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) bu yıl istihdam için 150 milyar lira kaynak ayırdığını açıkladı.



Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.



Işıkhan, "Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar lira kaynak ayırdık. Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.



İŞKUR'a ayrılan kaynak, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursu, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, İşgücü Uyum Programı ve staj desteği uygulaması gibi programlarda kullanılacak.