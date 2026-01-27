İstikrar ülkesi Japonya'da dengeler bozuldu, getiriler arttı

Bir dönemin en hızlı büyüyen ve güçlenen teknoloji devi olan Japonya'da siyasi belirsizlik finans piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, alt meclis erken seçim kampanyasının başlamasıyla birlikte siyasi belirsizlik ortamında bir haftalık en düşük seviyesinden toparlanarak Salı günü yaklaşık yüzde 2,28'e yükseldi.

BİR DÖNEM NEGATİF FAİZ UYGULUYORDU

Başbakan Sanae Takaichi'nin onay oranlarında hafif bir düşüş görülürken, iktidarı pekiştirmek ve daha yüksek harcamaları desteklemek için seçim çağrısı, Japonya'nın mali görünümüne ilişkin endişeleri artırdı. Para politikası cephesinde ise Japonya Merkez Bankası, Aralık ayında faiz oranlarını 30 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 0,75'e çıkardıktan sonra geçen hafta faiz oranlarını değiştirmeden bıraktı.

Merkez bankası, ekonomik ve fiyat projeksiyonlarının karşılanması durumunda faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduğunu yineledi ve enflasyon tahminlerini de yukarı yönlü revize etti.