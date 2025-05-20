İsveç'te zenginlik kalıtsal: Servet mirasla büyüyor

İsveç, dünyada en fazla milyarder servetine sahip ülkelerden biri haline geldi.

Yapılan analizlere göre, İsveç’te milyarderlerin toplam serveti ülkenin yıllık ekonomik üretiminin (GSYİH) yüzde 31’ine ulaştı. Bu oran, dünyadaki büyük ekonomiler arasında en yükseği.

Ülkede şu anda 45 milyarder var. Kişi başına düşen milyarder sayısı ABD’den bile fazla. Ancak uzmanlar, bu zenginleşmenin ülke için sağlıklı bir gelişme olmadığını söylüyor.

Çünkü bu servetin çoğu üretken işlerden değil; gayrimenkul ve maden gibi alanlardan geliyor. Teknoloji ya da sanayi gibi sektörlerden gelen zengin sayısı oldukça az.



ÜRETİM YOK, MİRAS VAR

Dahası, bu servetin yüzde 70’i mirasla aktarılıyor. Yani zenginlik yeni işler kurarak ya da üretim yaparak değil, aileden geçerek büyüyor. İsveç, yıllar önce zenginlerden alınan vergi yükünü azalttı, miras vergisini kaldırdı. Şimdi bu durum, zenginlerin daha da zenginleşmesine neden oluyor.



Ülkede ev sahiplerinin ödediği vergiler oldukça düşük. Bu da servet birikimini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda, düşük faiz oranları ve hafif sermaye vergileri de varlıklı kesimin daha fazla kazanmasına yol açıyor.



İlginç olan ise, İsveç’te halk bu servet dengesizliğini pek tartışmıyor. Daha çok göç ve güvenlik konuları gündemde. Ancak uzmanlar, bu durumun uzun vadede toplumda huzursuzluk yaratabileceği uyarısında bulunuyor.



Özetle, İsveç’te zenginlik artıyor ama bu artış toplumun geneline yayılmıyor. Ekonomistler, zenginliğin daha adil dağılması ve üretime dayalı servetin desteklenmesi gerektiğini söylüyor.

