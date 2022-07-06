İşverene asgari ücret desteği: İstihdamı koruma şartıyla verilecek

Asgari ücretin temmuz ayından itibaren yüzde 30 civarında artırılmasına yönelik kararın yürürlüğe girmesinin ardından, işverenlere verileceği belirtilen 100 liralık desteğin koşulları da torba yasaya eklenen bir madde ile belirlendi.

DESTEK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NDAN KARŞILANACAK



Buna göre 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde günlük 3.33 liralık tutar, SGK'ya ödenecek primden mahsup edilecek ve bedel İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.



Asgari ücret desteği prime esas günlük kazancı 179 lira (aylık 5 bin 370 lira) ve altında bildirilen sigortalılar için toplam prim ödeme gün sayısını geçmeyecek şekilde hesaplanacak.

Toplu sözleşmeye dahil (sendikalı) işyerlerinde ise bu sınır günlük 358 lira olarak hesaplanacak.

Bu durumdakilerden ilgili koşulları yerine getirmek şartıyla, yılbaşına kadar günlük 3.33 liralık tutar, SGK’ya ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecek. 2022 yılında kurulan işyerlerinde ise toplam prim ödeme gün sayısına göre destek sağlanacak.



ÇALIŞAN SAYISINDA AZALMA OLURSA DESTEK KESİLECEK



İşyerlerinin 2022 yılı Temmuz-Aralık ayları arasında çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre azalma olması halinde, azalan aylar için 100 liralık işveren desteğinden yararlanılamayacak.

Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2022 yılı Temmuz-Aralık ayları/dönemi için kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerine sağlanan destek, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.