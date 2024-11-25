İşverene prim desteği yeniden geliyor
İşverene prim desteği yeniden getiriliyor. Yeni düzenleme ile işverenlere, 4 puanlık sigorta prim desteği verilecek. İmalat sektörüne ise 5 puanlık destek sunulacak.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Teklifin kapsamında işverene prim desteği yeniden getirilmesi de yer aldı.
Buna göre düzenleme ile işverenlere, 4 puanlık sigorta prim desteği verilecek.
İmalat sektöründe çalışanlar için ise 2025-2026 yıllarında 5 puanlık destek sunulacak.
Prim teşvik sistemi 2008 yılında hayata geçirilmiş ancak vergi düzenlemeleri kapsamında kaldırılmıştı. Vergilerini düzenli ödeyen işverenlere sektör fark etmeksizin 5 puanlık prim indirimi hakkı tanınıyordu.
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