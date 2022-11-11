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İşverenlerden EYT çağrısı: İki formül gündemde

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme hazırlıkları devam ederken, işverenler "işletmeleri de gözeten bir çözüm" çağrısı yaptı. Toplu emeklilik taleplerinin oluşturacağı yüksek kıdem tazminatı yükümlülüğüne dikkat çeken işverenler, nakit dengesinin bozulmaması için uygun maliyetli kredi desteği istedi.

İşverenlerden EYT çağrısı: İki formül gündemde

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İşverenler, “”la ilgili düzenlemenin oluşturacağı mali yük için finansman desteği istiyor.

Düzenlemeyle birlikte gündeme gelecek ödemeleri için sıfır faizli ya da düşük faizle kredi talep edildi. Kredi Garanti Fonu benzeri bir finansman modeliyle destek talebi gündeme getirildi.

Taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e de ileten işverenler, ikinci bir formül olarak kıdem tazminatı ödemelerine 4 veya 5 taksit imkanı sağlanmasını istedi. Yürürlükteki yasalara göre kıdem tazminatının peşin ödenmesi gerekiyor.

Kıdem tazminatını taksitle ödeme, sadece işçi ve işverenin anlaşması halinde mümkün.

Bazı şirketlerin kıdem tazminatı yükünün 1 milyar Lira’yı aştığına dikkat çekilirken, işveren örgütleri, “kıdem tazminatı yükü nakit dengemizi bozmasın” beklentisini dile getirdi.

İşverenlerin EYT düzenlemesiyle ilgili beklentilerini ilk olarak TİSK, 3 Kasım’daki açıklamasıyla gündeme getirmişti.

TİSK başkanı Özgür Burak Akkol, düzenlemenin nitelikli iş gücü kaybı ve kıdem tazminatı yükü gibi ek maliyetleri de gözetecek uygun çözümlerle hazırlanmasının kritik olduğuna dikkat çekmişti.

TİSK, 9 Kasım'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşüp taleplerini iletmişti…
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