İşverenlere 7 yılda 48,5 milyar liralık asgari ücret desteği verildi

Devletin işçi, işveren ve girişimcilere yönelik halihazırda 18 farklı başlıkta prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor.



İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek üzere 2016'da hayata geçirilen asgari ücret desteği, bu yıl temmuz-aralık dönemi için aylık 100 lira olarak uygulanıyor.



İşverenlerin devlete ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilen bu tutar, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.



Bu kapsamda, asgari ücret desteği uygulamasıyla bugüne kadar toplam 48,5 milyar lira destek verildi.

NORMALLEŞEN İŞ YERLERİNE 5,4 MİLYAR LİRALIK DESTEK



İşverenlere yönelik desteklerden bir diğeri, Covid-19 salgını sürecinde hayatın normalleşmeye başlaması ve kısa çalışma ödeneğinin sona ermesiyle uygulamaya konulan normalleşme desteği.



Salgının etkilerinin kısmen azalmasıyla birlikte 1 Ağustos 2020'de verilmeye başlanan normalleşme desteği, 30 Haziran 2021'de sona erdi.



Çalışanlarını normal çalışma düzenine geçiren iş yerlerine verilen normalleşme desteği kapsamında, 2 milyon sigortalı için işverenlere 5,4 milyar lira destek sağlandı.



3,8 MİLYON KİŞİYE 36 MİLYAR LİRA ÖDEME

Devletin Covid-19 salgını döneminde çalışanlara verdiği destekler arasında ise kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği yer alıyor.



İstihdamın korunması amacıyla 2020'nin Mart ayında uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneği, 1 Temmuz 2021'de sona erdi. Bu süreçte 3,8 milyon kişiye, 36,7 milyar lira ödeme yapıldı.



Kısa çalışma ödeneği, sigortalının başvuru tarihi itibarıyla son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak uygulandı.



Nakdi ücret desteği ise salgın döneminde ücretsiz izne çıkarılan veya işsiz kalan kişiler için "nefes" oldu.



17 Nisan 2020'de verilmeye başlanan nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021'de sonlandırıldı.



Söz konusu süreçte, 3,1 milyon kişiye 14 milyar lira destek sağlandı.



2020'de günlük 39,24 lira olarak ödenen destek, süreç içinde 50 liraya kadar yükseltildi.