İsviçre bankası UBS'ten TL tavsiyesi

İsviçre bankacılık devi UBS, Türk Lirası ile ilgili değerlendirmesini yayınladı.



Banka, analizinde 3 aylık forward aracılığıyla dolar/TL'de kısa pozisyon tavsiyesi verdi. UBS analistleri, Dolar/TL'nin orta vadede hala aşağı yönlü olduğunu düşündüklerini ifade etti.



Raporda uzun süreli yüksek negatif reel faiz döneminin sona ermesine dikkat çekildi. Ayrıca BAE ile imzalanan 50 milyar dolarlık anlaşma nedeniyle yatırım girişilerinin önümüzdeki dönemlerde devam etmesinin muhtemel olduğuna vurgu yapıldı.



Öte yandan ABD'li yatırım bankası JPMorgan da yıl sonu dolar/TL hedefini 34'ten yaklaşık 36'ya revize etti.