İsviçre Frangı 14 yılın zirvesinde

İsviçre frangı, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesine rağmen devam eden küresel ekonomik belirsizlik ortamında güvenli liman talebinin de etkisiyle, Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine yakın bir değer kazanarak 0,79 dolara doğru değer kazanmaya devam etti.

Para birimi ayrıca, iç enflasyonun hızlanma beklentileriyle de desteklenmeye devam etti. SNB yetkilileri, enflasyonun önümüzdeki çeyreklerde artacağına dair güvenlerini dile getirirken, Başkan Yardımcısı Antoine Martin'in yakın zamanda "hafif bir artış beklendiğini" belirtmesi, negatif faiz oranlarına dönüş beklentilerini azalttı. ABD'nin İsviçre ihracatına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 39 gibi felç edici bir orandan

yüzde 15'e düşürme potansiyeli, İsviçre ekonomisi için istikrar sağlayıcı bir faktör olarak görülüyor ve franga ek bir destek sağladı.