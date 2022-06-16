İsviçre Merkez Bankası 15 yıl sonra faizi artırdı

İsviçre Merkez Bankası (SNB) 15 yıldır ilk kez politika faizinde artışa gitti.



Para politikası kararını açıklayan SNB, faizlerin sabit kalacağı beklentisine karşılık politika faizini yüzde -0.75'ten yüzde -0.25'e çıkardı. Banka böylece Eylül 2007'den beri ilk defa faiz artırımına gitmiş oldu.



SNB yüksek seyreden enflasyonla mücadele için para politikasını sıkılaştıran merkez bankaları arasına katıldı.



ABD Merkez Bankası (Fed) dün 28 yılın en büyük faiz artırımına gitmişti. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3.4'e çıkarmıştı.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen haftaki para politikası toplantısında temmuz ayından itibaren faiz artışına gideceğinin sinyalini vermişti.