İsviçre'den Türkiye'ye altın ihracatı 9 yılın zirvesinde

İsviçre'den Türkiye'ye altın ihracatı ağustos ayında 23,7 ton ile Haziran 2013 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi. Temmuz ayında bu rakam 20,1 ton düzeyindeydi.



İsviçre gümrük verilerine göre ülkeden Çin'e yapılan ihracat ise ağustos ayında temmuzdaki 5.5 yılın zirvesinden geriledi.



Altın fiyatlarında son aylarda yaşanan düşüşler ile güvenli liman yatırımlarından olan altının ABD ve İngiltere'de bulunan ticari depolardan talebin daha yüksek olduğu ve genelde fiyatlardaki düşüşün iştah yarattığı Asya'daki ülkelere satışların artmasına neden oldu.



İsviçre'nin dünyanın en büyük rafine ve transit merkezi olması ülke verilerinin küresel pazar trendlerine yönelik fikir vermesini sağlıyor.



Veriler aynı zamanda ağustos ayında İsviçre'nin Rusya'dan ithal ettiği altın miktarının Nisan 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını ve 320 milyon dolar değerinde 5.7 ton altın ithal edildiğini gösterdi. İsviçreli yetkililer bu altının Rusya orjinli olsa da İngiltere'den geldiğini ifade etmişlerdi.

