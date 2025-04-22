İsviçreli ilaç devinden ABD'ye yatırım kararı

Avrupalı ilaç şirketleri, Trump'ın gümrük vergilerine yanıt olarak peş peşe ABD'de yeni yatırım planları açıklıyor.



Roche, gelecek beş yıl içinde ABD'ye 50 milyar dolarlık yatırım yaparak 12 bin kişiyi istihdam etmeyi planladığını açıkladı.



Novartis, bu ay ABD'de 23 milyar dolar yatırım yapacağını bildirmişti. Eli Lilly ve Johnson&Johnson da yeni yatırımlar yapacağını duyurmuştu.



İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller Sutter, ABD'nin İsviçre'den ithal ettiği ürünlere yüzde 31 oranında ek gümrük vergisi getirme planı üzerine bu hafta ABD'li yetkililerle görüşmeye hazırlanırken, İsviçreli şirketlerin ABD'deki yatırım planlarının Sutter'in elini güçlendirmesi bekleniyor.



Roche sözcüsü, "Yatırımlarımız aynı zamanda İsviçre hükümetiyle eş güdümlü ve ABD ile İsviçre arasında yürütülen görüşmelerin bir parçasını oluşturuyor" dedi.



Roche 12 bin istihdamın yaklaşık yarısının inşaatta, bin kadarınınsa yeni tesis ve genişletilen mevcut tesislerde sağlanacağını söyledi.



Şirket, astım ve gıda alerjisi ile MS hastalığı için ürettiği ilaçlar sayesinde 2024'deki satışlarının yüzde 48'ini ABD'de gerçekleştirdi.