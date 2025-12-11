İş yerlerine çalışma ruhsatı sürprizi. Yönetmelik baştan sona değişti

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, RUHSAT VERMEDE YETKİLİ KILINDI

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazine'ye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ya da

yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak işletmecilerce bu Yönetmeliğe uygun olarak başvuru yapılmış olduğu halde başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yılı Birim Fiyat Listesinde yer alan bedeli mukabilinde resen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili kılındı.

Düzenlenecek iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının il müdürlükleri tarafından düzenlenecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İşletmeci tarafından ruhsat talebinde bulunulması durumunda il müdürlüğü yetkili idarenin dosyaya ilişkin görüşünü isteyecek. Yetkili idare, iş yeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin iş ve işlemlerin yapılmama gerekçesini etraflıca açıklayarak konu hakkındaki görüşünü en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirecek. Süresinde görüş verilmemesi durumunda başvuruya ilişkin olumlu görüş verilmiş sayılacak. Yetkili idare tarafından verilen görüş sonrasında dosyasında en geç on beş gün içinde yapılan incelemede talebin bu Yönetmeliğe uygun olduğunun anlaşılması halinde, il müdürlüğü resen ruhsat düzenlemeye yetkili olacak. Yapılan incelemede mevzuata aykırılıkların ve noksanlıkların tespit edilmesi halinde bu aykırılıklar ve noksanlıklar aynı süre içinde başvuru sahibine bildirilecek. Aykırılıklar giderildiğinde veya noksanlıklar tamamlandığında yapılacak başvuru üzerine il müdürlüğü resen ruhsat düzenlemeye yetkili olacak. İl müdürlüğünce ruhsat düzenlenmesi durumunda düzenlenen ruhsat ile başvuru/beyan formu ve eklerinin onaylı bir örneği ruhsat düzenlendikten sonra en geç üç iş günü içinde yetkili idareye gönderilecek.

İl müdürlükleri, ruhsata esas kesinleştirici mahiyette denetim yapamayacak ve düzenlenen ruhsata ilişkin bilgiler ile birlikte denetim yapılması hususunu en geç üç iş günü içinde yetkili idaresine bildirecek. Bildirim yapılmasına rağmen yetkili idarece yönetmelikte düzenlenen süreler içinde denetim yapılmaması halinde sorumluluk yetkili idareye ait olacak.

Yetkili idarece yapılacak denetimlerde, ruhsat iptalini veya güncellenmesini gerektiren hususların tespit edilmesi halinde durum, gerekçeleriyle birlikte gereğinin yapılması amacıyla il müdürlüğüne bildirilecek.

KONAKLAMA YERLERİNE ASANSÖR ŞARTI

Konaklama tesislerinde müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üç kattan fazla olması durumunda müşteri asansörü yapılması gerekecek. Yatak odalarında mutfak ya da mutfak nişi olmayacak. Konaklama tesislerinde aydınlığa bakan yerler oda yapılabilecek ancak konaklama birimlerinin pencereleri mutfak ve tuvalet gibi mahallere açılan aydınlık olmayacak.



YAPI KULLANMA İZNİ VE İTFAİYE RAPORU ARANACAK

Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını sonrasında karmaşaya neden olan yapı kullanma izni ve itfaiye raporlarına ilişkin de iş yerlerinde aranacak asgari ortak şartlar arasına "Konaklama yerlerinde yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmış olması" zorunlu oldu.

TINY HOUSE DÜZENLEMESİ GELDİ

Son dönemde artan Tiny House'lara yönelik de düzenleme yapıldı. Konaklama şartlarının asgari düzeyde sağlandığı varsayımıyla birlikte imar planlarında kamping ya da kırsal/eko turizm kullanımlarına ayrılmış alanlara Tiny House'lar kurulacak. Tiny House'lar yaygın yerleşim düzeninde oluşturulacak ve her bir konaklama birimi en az 250 metrekare alan içinde yer alacak. Tamamı mobil evlerden oluşan bu tesislerde en az 5, en fazla 49 konaklama birimi bulunacak.

TURİZM AMAÇLI KİRALANAN KONUTLARDA DA RUHSAT ARANACAK

Yüksek nitelikli konutlar hariç olmak üzere Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına yönelik kanun kapsamında yer alan ve aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlenmesine konu bağımsız bölüm sayısı 5'i geçen yerlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi zorunlu tutuldu.

Buna ek olarak işletmenin bulunduğu binada bağımsız bölüm sayısının en fazla yüzde 25'ine kadar aynı kiraya veren adına faaliyet alanı belirlenmiş olacak.

İş yerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile kararı alınacak. Faaliyetin yürütüleceği binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda, sitede bulunan tüm binaların kat maliklerinin oy birliği ile kararı alınması gerekecek.

Faaliyetin yürütüleceği bağımsız bölümler ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilecek veya üzerinde mesken amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunacak. İşletmeci, konutun mülkiyetine sahip olacak veya konutu intifa hakkı ya da üst hakkı tesis edilmek suretiyle tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerden olması gerekecek.

İşletme için yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması yeterli olup ayrıca itfaiye raporu alınmayacak, yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmasında ve otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu işletmeler için düzenlenecek itfaiye raporu tanziminde konut kullanım sınıfı esas alınacak.

GÜZELLİK SALONLARINA LAZER EPİLASYON KURALI

Güzellik salonlarında kullanılan lazer epilasyon cihazları için de düzenlemeye gidildi. Yoğun atımlı ışık (IPL) cihazının nanometre aralığı ile seri atışlı diode lazer cihazının enerji sınırı tespiti için spektrofotometre ve lazer güç ölçümü kapsamlarında faaliyet gösteren TS 13193 standardından TSE-HYB belgeli yetkili servislerden veya muayene kuruluşlarından alınmış, dalga boyuna ve enerji sınırına ilişkin muayene raporları kontrol edilecek. Bu raporlar, her yıl ve ayrıca her cihaz alımında veya cihaz başlığı değişiminde yenilenecek.