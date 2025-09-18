İtalya 5 yılın en yüksek cari fazlasını verdi

İtalya'nın cari hesap fazlası, Temmuz 2025'te geçen yılın aynı ayındaki 5,9 milyar Euro'dan 8,7 milyar Euro'ya yükseldi. Bu, Ekim 2020'den bu yana en büyük cari hesap fazlası oldu. Bu fazla, mal hesabındaki (Temmuz 2024'teki 6,4 milyar Euro'ya kıyasla 7,5 milyar Euro) ve hizmetler hesabındaki (1,9 milyar Euro'ya kıyasla 2,1 milyar Euro) daha geniş bir fazlanın etkisiyle gerçekleşti. Ayrıca, birincil gelir dengesi, bir önceki yılki 1,3 milyar Euro'luk açıktan 0,9 milyar Euro fazlaya geriledi. Öte yandan, ikincil gelir açığı 1,1 milyar Euro'dan 1,8 milyar Euro'ya yükseldi.