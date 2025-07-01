İtalya'da çalışma fırsatı... 500 bin kişiyi alacaklar

İtalya, işgücü sıkıntısına yanıt olarak 2026-2028 yılları arasında AB vatandaşı olmayanlar için yaklaşık 500 bin yeni çalışma vizesi verecek.



Önümüzdeki yıl toplam 164 bin 850 kişinin girişine izin verilecek ve 2028 yılına kadar toplam 497 bin 550 yeni girişe ulaşılması hedefleniyor.



Hükümet 2023 ve 2025 yılları arasında göçmenlere 450 binden fazla izin verme kararı almıştı.



Açıklamada, "Kotalar, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve aynı zamanda gerçekçi bir program hedefiyle, sosyal ortaklar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar ve önceki yıllarda çalışma izni için yapılan fiili başvurular dikkate alınarak belirlendi" denildi.