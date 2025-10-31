İtalya'da enflasyon geriledi

İtalya'da yıllık enflasyon oranı, bir önceki aydaki yüzde 1,6'dan 2025 Ekim ayında yüzde 1,2'ye düştü. Bu, bir yılın en düşük seviyesi ve piyasaların yüzde 1,6'da sabit kalacağı yönündeki beklentilerinin oldukça altında. Düzenlenmiş enerji fiyatları, küresel referans fiyatlarının düşmesi ve baz etkileri nedeniyle yüksek enflasyon oranlarından (yüzde 0,8 - Eylül ayındaki yüzde 13,9'a kıyasla) düşerken, taze gıda (yüzde 1,9 - yüzde 4,8) ve ulaştırma hizmetleri (yüzde 2 - yüzde 2,4) için enflasyon yavaşladı. Buna karşılık, eğlence ve kültür hizmetlerinde fiyat artışı hızlandı (yüzde 3,3 - yüzde 3,1). Enerji ve taze gıdayı hariç tutan çekirdek enflasyon oranı, tüketici sepetinin altta yatan kalemlerindeki fiyatların göreceli istikrarını yansıtmak için bir önceki aya göre yüzde 2'de sabit kaldı. Bir önceki aya göre tüketici fiyatları yüzde 0,3 düştü ve Eylül ayındaki yüzde 0,2'lik düşüşü sürdürdü.