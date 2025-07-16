İtalya'da enflasyon hafif yükseldi

İtalya'daki yıllık enflasyon oranı, ön tahminler ve piyasanın ilk beklentileri doğrultusunda, bir önceki ayki yüzde 1,6'dan Haziran 2025'te yüzde 1,7'ye yükseldi. Buna karşılık, AB ile uyumlu enflasyon oranı, önceki dönemdeki yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e yükseldi ve yüzde 1,7'lik ön tahminden yukarı revize edildi, ancak ön tahminlerle uyumlu.



Enflasyon hem işlenmemiş ürünlerde (yüzde 4,2 - Mayıs'ta yüzde 3,5) hem de ulaştırma hizmetlerinde (yüzde 2,9 - yüzde 2,6) arttı. Ayrıca, deflasyon dayanıklı mallarda daha yumuşak seyretti (-yüzde 0,8 - yüzde 1,1). Diğer yandan, düzenlenmiş enerjide fiyatlar yavaşladı (yüzde 22,6 - yüzde 29,3), bu da konut ve kamu hizmetleri maliyetlerindeki yavaşlamayı potansiyel olarak etkiledi (yüzde 2,4 - yüzde 3,9). Dalgalı ve genellikle dışsal taze gıda ve enerji alt endekslerini hariç tutan çekirdek enflasyon oranı, Mayıs ayındaki yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye yükseldi ve ilk yüzde 2,1'lik tahminden aşağıya doğru revize edildi. İtalya'da tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.