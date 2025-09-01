İtalya'da işsizlik 18 yılın dibinde

İtalya'daki işsizlik oranı, Temmuz 2025'te, bir önceki ayki aşağı yönlü revize edilmiş yüzde 6,2'den yüzde 6'ya geriledi. Bu, piyasa beklentileri olan yüzde 6,2'nin oldukça altında kalarak, 2007'de ulaşılan yüzde 5,8'lik rekor düşük seviyeden bu yana en düşük işsizlik oranına işaret etti.



Bu sonuç, İtalya'daki tarihsel olarak sıkı işgücü piyasası eğilimini pekiştirdi ve Euro Bölgesi'ndeki büyük ekonomilerden biraz farklılaştı. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre yüzde 4,6 düşüşle 1,532 milyona geriledi ve bu da 2007'den bu yana en düşük seviye oldu.



Buna karşılık, İtalyan ekonomisindeki net iş sayısı yüzde 0,1 artarak 24,21 milyona yükseldi. Sonuç olarak, işgücü üst üste ikinci ay yüzde 0,2 düşüşle 25,74 milyona geriledi ve tarihsel ortalamasının oldukça üzerinde kaldı.