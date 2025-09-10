İtalya'da sanayi hızlı büyüdü

İtalya'nın sanayi üretimi Temmuz 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak, bir önceki aya göre yüzde 0,2'lik artışın biraz üzerine çıktı ve piyasaların yüzde 0,1'lik düşüş beklentilerini altüst etti.



Bu, Nisan ayından bu yana en güçlü aylık artışı işaret ederek, ülkenin uzun süredir sıkıntı çeken imalat sektörünün toparlanmasındaki ivmenin devam ettiğini gösterdi. Bu yükseliş, öncelikle tüketim malları (yüzde 2,1), sermaye malları (yüzde 1,6) ve ara mallar (yüzde 0,7) üretimindeki artıştan kaynaklandı. Buna karşılık, enerji üretimi yüzde 7,8'lik keskin bir düşüş yaşadı. Yıllık bazda ise sanayi üretimi, Temmuz ayında bir önceki aya göre revize edilmiş yüzde 0,7'lik daralmanın ardından yüzde 0,9 arttı. Yıllık bazda en güçlü artışlar kok ve rafine petrol ürünleri imalatında (yüzde 10,8), bilgisayar ve elektronik ürünlerde (yüzde 6,4) ve gıda, içecek ve tütün sektöründe (yüzde 5,7) kaydedildi.