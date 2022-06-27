İtalyan milyarder Leonardo Del Vecchio hayatını kaybetti

Ray-Ban, Oakley ve Sunglass Hut gibi markaların sahibi olan gözlük devi Luxottica'nın kurucusu İtalyan milyarder Leonardo Del Vecchio, 87 yaşında yaşamını yitirdi.



İtalyan Corriere della Sera gazetesine göre, ünlü milyarder bu sabah Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde öldü. Ölüm nedeni açıklanmadı.

DÜNYANIN EN ZENGİN 54'ÜNCÜ İNSANI



Forbes dergisi, Del Vecchio'nun kişisel servetinin 25 milyar euro olarak değerlendirildiğini belirtti.



Del Vecchio'nun bu servetiyle İtalya'nın en zengin 2'inci, dünyanın en zengin 54'üncü insanı olduğu kaydedildi.



İtalya Başbakanı Mario Draghi, Del Vecchio'nun kaybı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, İtalyan iş dünyasının başrolündeki isim olarak tanımladığı Del Vecchio'nun, Milano Martinitt yetimhanesinde bir çırak ve işçi olarak başladığı iş deneyiminde ülkenin en büyük şirketlerinden birini yarattığına dikkati çekti.

LEONARDO DEL VECCHİO KİMDİR?



Bloomberg'de yer alan habere göre Del Vecchio'nun yaşam öyküsü şöyle:

1935'te doğan Leonardo Del Vecchio, Milano’da fakir ve babasız büyüdü. Oğluna bakamayan annesi, yedi yaşındayken onu yetimhaneye gönderdi.

14 yaşında Milano’da bir alet ve boya imalatçısında çırak olarak çalışmaya başladı.

1961'de Venedik’in kuzeyindeki küçük bir kasabada gözlük çerçeveleri yapmak için kendi atölyesini açtı.

1960'ların sonunda Del Vecchio bir dizi çerçeve üretebilen tam teşekküllü bir üreticiye dönüştü.

İlk optik çerçeve koleksiyonu 1971'de tanıtıldı.

Beş yıl boyunca yalnızca toptancılara satış yaptıktan sonra Luxottica’nın dikey entegrasyona yönelik ilk adımı olan Torino merkezli distribütör Scarrone'u satın aldı.

Almanya ve ABD gibi pazarlarda yan kuruluşlar kurarak uluslararası genişlemeye odaklandı.

1980'lerin sonlarına doğru moda tasarımcılarının aksesuarlara artan ilgisinden yararlanmaya başladı.

Luxottica, 1988’de Giorgio Armani ile bir lisans anlaşması imzaladı. Kısa bir süre sonra Bulgari, Chanel, Prada, Versace ve Donna Karan ile benzer anlaşmalar izledi.