İtalyan Müziğinin Efsanesi Eros Ramazzotti, D Maris Bay’de Sahne Alıyor!

27 Temmuz Pazar akşamı gerçekleştirilecek konser programı kapsamında, İtalyan müziğinin efsanevi ismi Eros Ramazzotti dinleyicilerle buluşacak. D Maris Bay’in etkileyici atmosferinde gerçekleşecek gecede, Aurora Capri tarafından hazırlanacak özel gala yemeği ve ardından devam edecek DJ performansları yer alacak.



Kariyerine 1980’li yıllarda adım atan ve güçlü yorumuyla romantik müziğin evrensel seslerinden biri haline gelen Eros Ramazzotti, Big Art Festival kapsamında D Maris Bay’de sahne alacak. Açık hava sahnesinde gerçekleşecek bu özel konser, yaz akşamına ilham veren bir atmosfer katacak.



Heyecan verici etkinlikleri ve farklı deneyimleriyle öne çıkan D Maris Bay bu yıl, ünlü şeflerin özel lezzetlerini ve tanınmış sanatçıların performanslarını içeren seçkin etkinlik serisi Big Art Festivali’ne üçüncü kez ev sahipliği yapıyor.



Aurora Capri’nin İkonik Lezzetleri Eşliğinde Özel Gala Yemeği

Sonsuz maviye uzanan manzara ve yemyeşil çam ormanları eşliğinde gerçekleşecek gala programı, saat 20.00’de gün batımı kokteyli ile başlayacak. Misafirler, gün batımının eşlik ettiği ortamda bir araya gelirken, D Maris Bay’in özgün ambiyansı gecenin ruhunu yansıtacak. Ardından, saat 21:00 ile 22:30 arasında gerçekleşecek gala yemeğinde, Capri Adası’nın 130 yılı aşan gastronomi mirasına sahip Aurora Capri’nin özel menüsü misafirlere sunulacak. Şef Franco Aversa ve Mia D’Alessio’nun özenle hazırladığı menü, Akdeniz’in zengin lezzetlerini modern yorumlarla bir araya getirerek geceye tatlı bir dokunuş katacak.



