İTEO Başkanı Dalcı açıkladı, sektör kaynakları doğrulamadı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Türkiye'de sayıları yaklaşık 1 milyonu bulan herhangi bir otoriteden belge almadan, ruhsatsız taşımacılık faaliyeti gösteren kişilerin araçlarıyla karıştıkları kazalarda, hasar ödemelerinin yapılmayacağına dair İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'nın açıklamaları sosyal medyada yer aldı.

Dalcı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yaptıkları başvurunun kabul gördüğünü, kaza yapan ve ruhsatsız taşımacılık faaliyetinde bulunan kişilerin araçlarının ortaya çıkardığı hasar ve masrafların, sigorta tarafından karşılanmayacağını iddia etmişti.

SEKTÖR KAYNAKLARI YALANLADI

Sektör kaynakları, İTEO Başkanı Dalcı'nın ifade ettiği gibi bir gelişmenin olmadığını, sigorta şirketlerinin ruhsatsız taşımacılık faaliyetinde bulunanlara ilişkin ceza araştırması ya da güvenlik sorgulamasında bulunmadığını, kaza anında hasar tutarlarının kusur oranına göre ödemelerinin yapıldığını, kısacası konuya ilişkin bir sistem değişikliği olmadığını belirtti.

SAYILARI MİLYONLARI BULUYOR

Türkiye genelinde herhangi bir otoriteden ruhsat almadan, akıllı telefon uygulamaları ya da telefon edilerek çağırılan ruhsatsız taşımacılık faaliyeti gösteren araç sayısı milyona yaklaştı.

İstanbul'da yaklaşık 20 bin taksi varken milyona yakın ruhsatsız taşımacılık faaliyeti gösteren kişiler bulunuyor. 20 bin taksinin büyük kısmı galerici/komisyoncuların elinde satılma ya da kiralanmayı beklerken, bir kısmı sanayi sitelerinde tamir ve bakım için çalışmıyor. Bunlar da düşüldüğünde trafikte yaklaşık 15 bin civarı taksinin olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor.

RUHSATSIZ TAŞIMACILIK FAALİYETİNİN CEZALARI ARTTI

Ruhsatsız taşımacılık faaliyeti yapanlara dair polis uygulama noktalarında kesilen trafik cezaları son yapılan düzenlemeyle 100 bin liraya çıktı. Ceza kesilen kişiler ceza tutanağını imzalamayıp, tutanağı da bağlı oldukları akıllı telefon uygulaması şirketine gönderdiklerinde anında indirimli olarak 75 bin lira olarak ödeniyor. Araç sahibi sadece otopark ve çekici ücretlerini 61'inci günde ödeyerek aracını ve el konulan sürücü belgesini teslim alıyor ve yeniden ruhsatsız taşımacılık faaliyeti gösterebiliyor.

DAVALAR DEVAM EDİYOR

Yapılan girişimler ve süren davalar neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren taşımacılık uygulamalarının yasallaşacağına dair iddialar da ortaya atılsa da henüz mahkemelerden çıkmış ve nihai sonuca ulaşmış bir karar bulunmuyor. Bundan dolayı ruhsatsız taşımacılık faaliyetinde bulunmanın ortaya çıkardığı sonuçlara da katlanılması gerekiyor.

TAKSİLERİN TRAFİK SİGORTASI 141 BİN 319 LİRA

İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksilerin trafik sigortası prim ücret tavanları 141 bin 319 liraya ulaştı. En düşük prim tutarı ise Mart ayı itibarıyla 23 bin 553 lira oldu. Taksiciler, ilgili otoritelerinden trafik sigortası ücretlerine ilişkin çalışma yapılmasını talep ediyor. Ancak bu konuya ilişkin herhangi bir girişim bulunduğuna dair resmi kanallar üzerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.