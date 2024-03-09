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İTO Başkanı Avdagiç: Fitch'i diğerleri takip edecek

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltme kararını değerlendirdi. Avdagiç, "Fitch'i diğerleri takip edecektir, etmelidir" dedi.

İTO Başkanı Avdagiç: Fitch'i diğerleri takip edecek
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

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İş dünyası temsilcileri, Fitch'in Türkiye kararını yeni yatırımlar için olumlu buldu.

İstanbul Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, "Hepimizin en öncelikli hedefi, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları da Türkiye'nin hak ettiğinin hâlâ çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch'i diğerleri takip edecektir, etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek: Kredi notumuz daha da yükselecek

Bakan Şimşek: notumuz daha da yükselecek

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Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 12 yıl sonra yeniden 'B+'ya yükseltmesi, Türkiye'nin yeni dış yatırım çekmesine bir kademe daha olumlu etki yapacaktır. Hepimizin en öncelikli hedefi, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Ortak sorumluluk içinde bunu en kısa zamanda başarabiliyor olmamız lazım. Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları da Türkiye'nin hak ettiğinin hala çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch'i diğerleri takip edecektir, etmelidir."

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