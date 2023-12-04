İTO Başkanı Avdagiç: Vergi dilimleri kaybı giderecek şekilde düzenlenmeli

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, vergi dilimlerine ilişkin açıklama yaptı.



Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ile SGK üst limitinin revize edilmesinin çalışma hayatı için önemli bir açılım olacağını belirtti.



Avdagiç, şunları kaydetti:



"Vergi dilimleri son 10-15 yılda yaşanan kaybı giderecek şekilde düzenlenmeli. İlk vergi dilimi 2008’de asgari ücretin 13 katı iken 2013'te 11 katına, 2023’te ise 6 katına düştü.



Tüm ücret gruplarını etkileyen SGK üst limiti ise son 10 yılda enflasyonun yüzde 97 üzerinde arttı. SGK üst limiti son 10 yılda enflasyona uygun artmış olsa idi, 2023 yılında 100.608,90 TL yerine 50.950 TL olacaktı."

