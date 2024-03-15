İTO Başkanı Avdagiç'ten "dezenflasyon" açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuk olduğu İTO'nun mart ayı meclis toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



Avdagiç, "Yabancı yatırımcının Türkiye’nin uyguladığı dezenflasyon programının süreceğine olan inancı seçimlerin ardından daha da pekişecektir ve diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artışları gelecektir." dedi.

Şekib Avdagiç, geçen hafta, 12 yıl aranın ardından Türkiye'nin kredi notunun artırıldığını anımsatarak, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltti, not görünümünü de durağandan pozitife çevirdi. Türkiye, enflasyonla mücadelede tarihi bir dönüm noktasından geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek'in de ifade ettiği gibi, 'Dezenflasyon, zaman ve kararlılık gerektiriyor'. Fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar iş dünyası olarak sabırla ve azimle desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Avdagiç, genelde ekonomi yönetiminin ve özelde TCMB'nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar için kararlılıkla uyguladığı dezenflasyonist politikaların üretim ve ihracat tarafında baskı oluşturduğunu ve fedakarlıklar gerektirdiğini bildiklerini anlattı.

"ENFLASYONDA TEK HANE İMKANSIZ DEĞİL"



Bu fedakarlıklara katlanılmaması durumunda enflasyonu düşürmenin çok zor olacağını vurgulayan Avdagiç, enflasyonla mücadelede, kamu ve özel tüm kesimlerin üzerine düşeni eksiksiz yapmak zorunda olduğunu bildirdi.



Avdagiç, "Enflasyonun kalıcı olarak tek haneye indirilmesi zor ama imkansız değildir. Öncelikle hepimizin buna inanması gerekiyor. Türkiye nasıl ki, enflasyonu 2002’deki yüzde 45 seviyesinden 2004’te yüzde 10’a ve sonra da yüzde 10’un altına indirdiyse, bugünkü yüksek enflasyonun da iki yıl içinde hedeflendiği şekilde tek haneye indirilmesi mümkündür." ifadelerini kullandı.

