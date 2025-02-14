İTO Başkanı Avdagiç'ten enflasyon değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının, Türkiye ekonomisinde temel gündem olmayı sürdürdüğünü ifade etti.



Şekib Avdagiç, yıllık TÜFE'nin ocak ayında yüzde 42'ye gerilediğini, Merkez Bankası'nın da yıl sonu enflasyon tahminini kasım ayında açıkladığı rapordaki yüzde 21 seviyesinden şubat ayı Enflasyon Raporu'nda 3 puan artırarak yüzde 24'e yükselttiğini hatırlattı.



Revizyona TÜFE sepetindeki değişim, gıda fiyatları varsayımlarına ilişkin güncellemeler ve ocak ayında yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışın gerekçe gösterildiğini vurgulayan Avdagiç, hem raporda hem de Merkez Bankası yöneticilerinin açıklamalarında, enflasyonla mücadeleye maliye politikasının vereceği katkıya dikkat çekildiğini belirtti.



Avdagiç, "Söz konusu revizyon, Merkez Bankası adına şeffaflık ve veriye dayalı gerekli bir güncelleme olarak görülüyor. Ancak yukarı yönlü güncellemenin dezenflasyon programına güven açısından arzu edilmediğini hatırda tutmalıyız." ifadelerine yer verdi.



Gelinen noktada ocak ayı itibarıyla enflasyonun yıllık bazda 23 puan düşüşle yüzde 42 seviyesine inmesinin önemli bir sonuç olduğunu kaydeden Avdagiç, "20 ayı geride bırakan enflasyonla mücadelede kısa sürede sonuç alınacağını umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.