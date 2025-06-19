İTO Başkanından İsrail-İran değerlendirmesi: Petrol 130 doları görebilir

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan çatışmanın hem enerji ticaretini hem de lojistik hatlarını ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Avdagiç, yaşanan gelişmelerin Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol ve doğalgaz taşımacılığını tehdit ettiğini vurguladı.



Avdagiç, “Hürmüz Boğazı dünya petrol ihracatının yüzde 20’sinden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Bu boğazın kapanması halinde petrolün varili 130 dolara kadar çıkabilir” dedi.

Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, İran ve İsrail hava sahalarının kapanmasının da hava taşımacılığını ciddi ölçüde zorlaştırdığını ifade eden Avdagiç, “Birçok uçuş artık daha uzun güzergahlar kullanmak zorunda kalıyor. Bu durum hem maliyetleri artırıyor hem de zaman kaybına neden oluyor” dedi.

Kısa vadede hem deniz hem de hava koridorlarının işlemeye devam etmesinin Türkiye açısından kritik olduğunu belirten Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik temaslarla sürece müdahil olmasının önemli olduğunu söyledi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ UYARISI

Küresel ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığına da dikkat çeken Avdagiç, “ABD’nin başlattığı korumacılık trendi tüm dünyaya yayılıyor. Bu tablo karşısında Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği mutlaka güncellenmeli” dedi.

Türk ihracatçısının üçüncü ülkelere yapılan ihracatta AB karşısında dezavantajlı konumda olduğunu belirten Avdagiç, bu durumun giderilmesi için kapsamın genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı’nın bu süreçte etkin rol üstlendiğini söyleyen Avdagiç, “Korumacılıkla mücadele için hem ülke hem de ürün bazlı hızlı politikalar geliştirilmeli. Piyasadan gelen talepleri ve sıkıntıları biz de raporlayıp Bakanlığa iletiyoruz” ifadelerini kullandı.