İTO verileri açıkladı. Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı. Buna göre, ocakta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 248'inin fiyatında artış izlenirken 38 ürünün fiyatı azaldı.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN

Ocakta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 66,63 ile uçak bileti oldu. Bunu yüzde 57,95 ile yeşil soğan, yüzde 50 ile diş muayene ücreti, yüzde 48,83 ile patlıcan, yüzde 48,40 ile salatalık, yüzde 48,29 ile kabak, yüzde 47,02 ile taze fasulye, yüzde 37,19 ile maydanoz, yüzde 37,14 ile otopark ücreti , yüzde 36,86 ile dolmalık biber, yüzde 36,63 ile ev hizmetleri, yüzde 36,29 ile domates izledi.

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜN

Ocakta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 19,52 ile kadın elbisesi oldu. Kadın elbisesi fiyatlarını yüzde 13,13 ile kadın kaban, yüzde 11,11 ile kadın etek, yüzde 10,76 ile kadın gömlek, yüzde 6,96 ile kadın mont, yüzde 6,33 ile portakal, yüzde 6,20 ile araba kiralama ücreti (günlük), yüzde 5,42 ile çocuk eşofman, yüzde 4,30 ile kadın kazak izledi.