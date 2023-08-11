İTO'dan bankalara "kredi maliyeti" sitemi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kredi maliyetlerine yönelik açıklama yaptı.



İTO'dan yapılan açıklamada odanın ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmasına yer verilen Avdagiç, Merkez Bankası’nın sadeleştirme adımlarıyla, kredi mekanizmasındaki tıkanıklığın ve finansmana erişimdeki zorlukların aşılması yönünde işaretler alınmaya başladığını söyledi. Bu gelişmeyi önemli bulduklarını belirten Avdagiç, bununla birlikte bazı bankaların kredi maliyetini aşırı pahalı hale getiren uygulamalara yöneldiklerine dikkati çekti.



Avdagiç sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı bankaların, ağırlıklı özel bankaların, faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde komisyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi anons edilenden daha pahalı hale getirerek, uygulanabilir olmaktan çıkardıklarını görüyoruz. Piyasanın işleyişini bozan bu türden suiistimallere fırsat verilmemesi ve hızla caydırıcı tedbirlere başvurulması gerektiğini de ilgili makamlarla paylaştık."



Hükümetin enflasyonla mücadeleyi öne alan, ihracat ve üretimi destekleyen yaklaşımının, reel sektörün beklentileri ile örtüştüğünü aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:



"Biz de bu iki hususun birlikte götürülmesini arzu ettiğimizi dile getirdik. Ama aynı zamanda şu anda çok yoğun şekilde yaşadığımız finansmana erişim başta olmak üzere beklentilerimizi ekonomi yönetimi ile paylaştık. Finansman konusunda ifade etmem gerekir ki arzu ettiğimiz noktada değiliz. Ankara’daki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanımız 1,5-2 ay içinde finansmana erişim konusunda önemli, olumlu somut adımlar atılacağıyla ilgili bize bilgi verdi, bunu heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz."



Avdagiç, Türkiye ekonomisinin önemli bir dönüm noktasında olduğunu vurguladı. Bu dönemde enflasyonla mücadeleyi, tüm ülke olarak topyekün şekilde sürdürmek gerektiğini belirten Avdagiç, "Bu mücadelede kısa dönemli olarak elbette bazı sıkıntılar yaşanacaktır. Ancak kararlı, etkili ve doğru yöntemlerle verilen bir mücadele, başarının temel anahtarı olacaktır" ifadelerini kullandı.



"OLASI YAN ETKİLERİ DİKKATLE İZLEMELİYİZ"



Şekib Avdagiç, içinden geçilen bu dönemde, fiyat ve finansal istikrar başta olmak üzere ekonomi politikasında rasyonele dönüş için atılan adımların sonuçlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, "Şok tedbirler uygularken, ki zaman zaman bunlara ihtiyaç olabilir, olası yan etkileri dikkatle izlemeli ve gereken tedbirleri süratle alma yoluna gitmeliyiz." dedi.



Avdagiç, yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajlar ve TCMB’nin gerek enflasyonla mücadeleye yönelik sergilediği kararlılığın, gerekse faiz politikasındaki rasyonel tutumunun uluslararası finans çevrelerinde karşılık bulmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.



Türkiye’nin kredi temerrüt riskini ifade eden CDS puanının Eylül 2021’den bu yana ilk kez 400 seviyesinin altına gelmesinin de önemli bir gösterge olduğunu, CDS’in gerilemesinin yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik risk algılarını ve dış borçlanma maliyetini önemli ölçüde aşağı çekeceğine işaret eden Avdagiç, "Umuyoruz ki, kısa sürede yabancı yatırımcı girişlerinde bir hızlanma göreceğiz." ifadesini kullandı.



"ÜRETİM VE İHRACAT EN ETKİLİ ARAÇLARLA DESTEKLENMELİ"



İTO Başkanı Avdagiç, enflasyonla mücadelenin başlatıldığı bu süreçte uygulanacak para ve maliye politikasının, üretim-istihdam-ihracat sac ayağı ile uyumunun önem taşıdığını söyledi.



Avdagiç, "Bu senkronizasyonu ne kadar sıkı örtüştürebilirsek, enflasyonla mücadele ederken, 'üretimi, ihracatı ve istihdamı korumada' o derecede başarılı olacağımıza inanıyoruz. Yeni dengelenme sürecinde temel beklentimiz, üretimin ve ihracatın en etkili araçlarla desteklenmesi ve durgunluğa yol açabilecek risklerden ari tutulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.



