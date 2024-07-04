İZBAN'dan rekor: 1 milyar yolcu sayısını aştı

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, ilk yolcusunu 30 Ağustos 2010'da taşıyan İZBAN'da geçen sürede istasyon sayısı 13'ten 41'e çıktı.



İstasyon sayısı, inşaatı devam eden Gürçeşme, Katip Çelebi, Asarlık ve Koyundere'nin de sisteme dahil edilmesiyle 45'e yükselecek.



Planlanan hatlar arasında yer alan Aliağa-Bergama açılınca hat uzunluğu 186 kilometre, istasyon sayısı 51 olacak.



İzmir'de 8 Mart 2013 tarihinde 50 milyonuncu, 3 Kasım 2011'de 500 milyonuncu yolcusunu taşıyan İZBAN, 1 Temmuz 2024 itibarıyla 1 milyar yolcu sayısını geride bıraktı.