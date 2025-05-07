İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir’in Tire ilçesi Karateke mevkiinde, açık alanda vahşi depolama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin 452 TL ceza uyguladı.



Bölgede yapılan denetimde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından evsel nitelikli atıkların açık alanda depolandığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.