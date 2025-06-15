İzmir'de 801 milyon liralık satış
İzmir'in Menemen ilçesinde 54 adet arsa, tarla gibi taşınmazın satışına karar verildi.
İzmir'de toplamda 801 milyon 804 bin 778 liralık arsa satışı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Menemen Belediyesi tarafından 54 adet farklı nitelik, imar durumu, alana sahip arsa 8-9-10 Temmuz 2025 tarihinde satışa çıkacak.
Arsaların konumları, niteliklerine ve kapsadığı alana göre fiyatlarında değişiklikler gözlemleniyor.
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