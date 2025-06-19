İzmir'de arabalı vapur ücretlerine zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren arabalı vapurların ücretine zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre; motosiklet 50 TL'den 75 TL'ye, otomobil 160 TL'den 200 TL'ye, orta sınıf araç 300 TL'den 400 TL'ye, otobüs-kamyon 700 TL'den 900 TL'ye, TIR ise bin TL'den bin 250 TL'ye çıktı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karara göre yenilenen tarife, yarından itibaren geçerli olacak.

HAFTA İÇİ BELİRLİ SAATLERDE İNDİRİM VAR



Hafta içi günün belirli saatlerini kapsayan indirim uygulaması ise devam edecek. Hafta içi günlerde 10.00 (dahil) - 15.40 (dahil) ile 21.00 (dahil) - 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden; motosiklet, otomobil ve orta sınıf araçlar indirimle yararlanabilecek.