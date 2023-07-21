İzmir’de arabalı vapur ücretlerine zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekilerek, deniz ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için hazırlanan yeni tarifedeki zam oranının ortalama yüzde 34’te tutulduğu, en çok biniş yapan binek otomobillerin geçiş ücretinin ise yüzde 23 artırıldığı bildirildi.



Öte yandan gemilere biniş yapan araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmıyor.



Bisikletli yolcular ise 5 kuruş biniş ücret ödemeye devam edecek.