İzmir'de arsa satışı... Metrekaresi 9 bin 132 liradan satılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, İzmir'in Selçuk ilçesinde 108 ada, 7 parselde bulunan 4 bin 106,66 metrekare alana sahip arsa satışa çıkıyor.



Tahmin edilen bedeli 37.5 milyon lira olan arsanın metrakare birim fiyatı da 9 bin 133 lira oldu.



Geçici teminat olarak 1 milyon 125 bin lira yatırılması gerekiyor.



ARSANIN ETRAFINDA NELER VAR?



Arsanın etrafına bakıldığında depo alanları görünüyor. Arsanın üzerinde şu anda herhangi bir yapı ya da unsur bulunmuyor. Arsanın doğusunda toplu konutların olduğu alan varken şehir merkezine kuş uçuşu 1.4 kilometre, denize ise 9 kilometre mesafede bulunuyor.



FETÖCÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜ DETAYI



Arsayı almak isteyenlerin FETÖ, PDY ve silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına dair yazılı beyan verilmesi gerekiyor.



İHALEYE AZ KALDI



İhale 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilecek.

