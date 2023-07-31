İzmir'de toplu ulaşıma zam

Ayrıca günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkanı sağlayan Halk Taşıt uygulamasında ise tam biniş 6,5 TL, öğretmen ve 60 yaş ücreti 5,76 TL, öğrenci ücreti 2,50 TL oldu.



Halk Taşıt tam binişlerinde; ilk aktarma için 3,26 TL, ikinci aktarma 1,64 TL, indirimli binişlerinde; ilk aktarma için 2,88 TL, ikinci aktarma 1,44 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ise ücret alınmayacak.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in isteği doğrultusunda öğrenci biniş ücretine yapılacak artışın sembolik bir düzeyde tutulmasına karar verildiği, fiyat güncellemesinin akaryakıt zammı ve artan maliyetler nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

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