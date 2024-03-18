İzmir'e bir serbest bölge daha kuruluyor

İzmir'de bir otelde AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İzmir Buluşmaları iftar programında konuşan Bolat, İzmir'in gerçek belediyecilikle tanışmasını temenni ettiğini, Hamza Dağ'ın hukukçuluğunun yanı sıra ülkenin her alanında proje üreten biri olduğunu ifade etti.



Bakan Bolat, bugün işletmeye açılan Batı Anadolu Serbest Bölgesi için toplam 2 milyar dolar yatırım yapılacağını söyleyerek, şunları kaydetti:



"4 milyar dolar bir ticaret bekleniyor. 200 fabrika kurulacak. En fazla 2 sene içinde hepsinin tamamlanacağını göreceksiniz. 20 bin insanımız orada çalışacak. Bunun anlamı 100 bin kişilik aile nüfusu oradan ekmek yiyecek. Ülkemize yıllık 2 milyar dolar döviz kazandırılacak. Bir başka müjdeli haber vermek istiyorum. Geçen yıl kararı çıkmış olan Menemen Serbest Bölgesi'nin de kurulma çalışmaları dosyası Bakanlığımız tarafından bugün itibarıyla bitirildi. Hayırlı olsun inşallah. Cumhurbaşkanlığımıza sevk edeceğiz. Orada da 200'e yakın yeni fabrika kurulacak. Bunlar tamamen ihracat amaçlı arkadaşlar. Ve ülkemize yabancı şirketler gelecek. Yerli şirketlerimiz orada yer alacak. Teknolojiye odaklı ve ülkemize teknoloji ve sermaye girişini de hızlandıracak bu iki proje İzmir'e, Ege'ye ve Türkiye'ye gerçekten önemli kazanımlar sağlayacak."



Bolat, Kovid-19'la başlayan, Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden; gıdada, enerjide ve bütün sektörlerde biraz da aşırı talep ve tedarik zincirlerinin kopmasından dolayı yüksek bir enflasyonist sürecin yaşandığını dile getirerek, "İnşallah orta vadeli programla beraber 2026 sonunda tek haneli rakama düşürülecek. İhracatımızı artırarak, ithalatımızı da azaltmaya çalışarak dış ticaret açığımızı ve cari açığımızı makul seviyelere getirme gayreti içindeyiz." dedi.

