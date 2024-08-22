Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Powell'ın açıklamalarına çevrildi

2024 Jackson Hole toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Jackson Hole toplantısı bugün başlayacak ve 24 Ağustos'ta sona erecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da katılması beklenen toplantı öncesinde, toplantı saati ve tarihi merak ediliyor. Peki, Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta? JACKSON HOLE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ABD ’nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek Jackson Hole toplantısı 22-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Toplantılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da katılması planlanıyor. Powell Cuma günü Türkiye saatiyle 17.00’de konuşacak.

GÖZLER JACKSON HOLE SEMPOZYUMU'NDA



Küresel piyasalar, bugün ABD başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi karışık bir seyir izliyor.



Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.



Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın sempozyumda yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydederek, bankanın dün yayınlanan toplantı tutanaklarında güvercin duruşun güç kazanmaya devam ettiğinin görüldüğünü dile getirdi.



Fed'in dün yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.



Tutanaklarda, "Yetkililerin birkaçı, enflasyondaki son gelişmelerin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe oluşturduğunu veya böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti." bilgisi verildi.



Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.



Analistler, aşağı yönlü revizyonun işgücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek, Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.



Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı.