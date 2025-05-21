Jamaika faiz indiriyor

Jamaika Merkez Bankası (BoJ), 2024 yılı Aralık ayından sonra bu yılki iki toplantısında ara verdiği faiz indirim sürecine yeniden başladı.

BoJ'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 6'dan yüzde 5,75'e çekildi.



BoJ, enflasyonun Eylül 2024'ten bu yana yüzde 4 ila yüzde 6 hedef aralığında seyretmeye devam ettiğini hatırlatarak, "Özellikle, enflasyon görünümü olumlu kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki iki yıl boyunca, manşet enflasyonunun Banka'nın hedef aralığı içinde kalması öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.



ABD ve küresel ekonomide hızla gelişen politikalar hakkında bazı belirsizliklerin devam ettiği ve bu sorunların iç ekonomik görünüm üzerinde etkileri olduğuna dikkat çekildi.



Banka, düşük ve istikrarlı enflasyonu sürdürme taahhüdünü yeniden teyit ettiğini ve istikrarı korumak için gerekli araçları kullanacağını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Para Politikası Kurulu, yurtiçi enflasyon beklentilerini ve gelişen tarife manzarasının fiyatlar üzerinde neden olduğu yukarı yönlü baskıyı dikkatle izlemeye devam edecektir. Kurul, belirtilen riskler kristalleşirse ve enflasyon hedefinden yukarı yönlü bir sapmaya yol açarsa para politikasının duruşunu ayarlamaya hazırdır. Dahası, Kurul politika iletim sürecini daha da güçlendirmek için çalışma programına bağlı kalmaya devam etmektedir."