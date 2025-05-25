Japon bakandan pirinç fiyatlarını düşürecek plan

Japonya Tarım Bakanı Koizumi Shinjiro, pirinç üreticileri, toptancılar ve perakendecilere önerisini açıklamak üzere Hokkaido'nun kuzeyindeki Sapporo'yu ziyaret etti.



Koizumi, beş kiloluk bir torbanın fiyatını 2.000 yen veya 14 dolara, yani süpermarketlerdeki mevcut fiyatın yarısından daha aza düşürmeyi hedefleyerek kamu stoklarından stok çıkarmayı planlıyor.



Koizumi, hükümetin teklif dışı satış sözleşmeleri yoluyla 300.000 tonluk bir serbest bırakmayla başlayacağını söyledi.



Talep olduğu sürece serbest bırakılacak miktarın sınırlandırılmayacağını söyledi.



Ayrıca geri alımlara hiçbir koşul eklenmeyeceğini ve hükümetin nakliye maliyetlerini üstleneceğini söyledi.



Bakanla görüşen bir çiftçi, "Mevcut fiyatlar çok yüksek olduğu için makul fiyatlarla pirinç tedarik etmenin harika bir fikir olduğunu düşünüyorum. Ancak fiyatın standart olmaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Koizumi daha sonra fiyatların yüksek tutulması gerektiğini kabul ederken, mevcut fiyatların açıkça çok yüksek olduğunu söyledi.



Tarım Bakanlığı, stokların ihalesiz satışına ilişkin politika ve yöntemler konusunda Pazartesi günü bir brifing düzenleyecek.