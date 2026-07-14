Japon borsası yine düştü

Nikkei 225 Endeksi Salı günü yüzde 0,8 düşüşle 66 bin 700 civarına gerileyerek art arda ikinci seansında da düşüş yaşadı ve Ortadoğu'daki artan gerilimlerin yatırımcı güvenini azaltmasıyla bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen İran gemilerine uyguladığı ablukayı yeniden yürürlüğe koydu; bu da petrol fiyatlarında keskin bir artışa ve merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırması gerekebileceği endişelerinin yeniden canlanmasıyla küresel hisse senetlerinde baskıya neden oldu.

Japon hisse senetleri de Wall Street'te gece boyunca yaşanan teknoloji hisselerindeki satış dalgasını takip etti; çip üreticileri, yapay zeka ticaretinin sürdürülebilirliği konusundaki artan endişeler nedeniyle yoğun satış baskısı altında kaldı. Japonya 'daki düşüşlere teknoloji ve yapay zeka ile ilgili hisseler öncülük etti; bunlar arasında Kioxia Holdings (yüzde -1,5), Taiyo Yuden (yüzde -2,3), Murata Manufacturing (yüzde -3,1), SoftBank Group (yüzde -2,2) ve Fujikura (yüzde -6,7) yer aldı.